Закон о единой системе страхования жилья вступил в силу в воскресенье, 4 августа. Закон существенно меняет механизмы возмещения жилья, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций. Граждане регионов, разработавших программы страхования жилья, получат государственные гарантии полного возмещения стоимости жилья, при этом стоимость страховки от ЧС и стандартных «бытовых» рисков составит около 150—200 рублей в месяц.



«Закон о страховании жилья от ЧС наделяет регионы правом разработать свои программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций и иных рисков (при этом конкретный состав рисков, наиболее актуальный для данного региона, региональные власти могут выбрать самостоятельно). Страхование является добровольным и реализуется по аналогии с московской программой страхования жилья, за счет страховых механизмов и с субсидированием страхования со стороны федерального бюджета», — говорится в пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Предполагается, что платежи за страхование будут включаться в платежки ЖКУ — гражданин сможет самостоятельно решить, оплачивать страховку или вычеркнуть ее из платежки. Такой подход и субсидирование страхования со стороны федерального бюджета позволит существенно снизить стоимость страхования: если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5—7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться ориентировочно в 150—200 рублей в месяц или 1 800—2 400 рублей в год, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс. «Минимальный набор рисков — страхование исключительно от ЧС — и вовсе, предположительно, обойдется примерно в 300—350 рублей в год», — отметил он.

«В результате средства регионов на страхование не будут расходоваться, а федеральный бюджет существенно ограничивает и снижает свои расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций», — считает Юргенс.

В настоящее время определены 14 пилотных регионов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

