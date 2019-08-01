Россияне во II квартале стали брать в банках большие суммы на ипотеку — за квартал показатель вырос на 4%, до 2,6 млн рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Так, средняя сумма ипотечного кредита в апреле — июне текущего года выросла до 2,6 млн рублей против 2,5 млн рублей в I квартале. Аналитики указывают, что данный показатель стабильно растет уже седьмой квартал подряд.

Кроме того, во II квартале вырос к январю — марту и объем выданных ипотечных кредитов — на 4,7%, до 294,9 млрд рублей. Однако в годовом выражении показатель уменьшился: так, объемы ипотечного кредитования в апреле — июне снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 6,3%.

Показало снижение год к году и количество выданных российскими банками ипотек. Во II квартале 2019 года россияне взяли 114,8 тыс. кредитов, что меньше показателя за апрель — июнь прошлого года более чем на 20%. По сравнению с I кварталом 2019 года показатель вырос всего на 0,9%, или на 958 ипотечных кредитов.

По данным ЦБ, российские банки в первом полугодии 2019 года выдали 1,26 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 3,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года. Совокупный ипотечный портфель в России достиг по итогам полугодия 7 трлн рублей, увеличившись с начала года на 10,2%.