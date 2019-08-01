Tele2 предлагает безлимитный Интернет без ограничений скорости в роуминге. Возможность доступна всем клиентам оператора, которые в поездке в Черногорию используют услугу «Безлимитный Интернет за границей», сообщает пресс-служба оператора.

«Опция «Безлимитный Интернет за границей» позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Сейчас оператор вводит «другое правило» и запускает безлимитный Интернет в Черногории без ограничений скорости», — говорится в релизе.

В Черногории абонентам Tele2 доступен высокоскоростной мобильный Интернет в сетях 4G. Предложением могут воспользоваться все абоненты Tele2, подключившие опцию «Безлимитный Интернет за границей». Новая возможность не меняет стоимости услуги: абонентская плата составит 350 рублей в сутки и спишется со счета клиента только в случае фактического выхода в Сеть. Если клиент не пользуется Интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции — бесплатное.

На прошлой неделе Tele2 запустил еще одно выгодное предложение для путешествующих в Черногорию пользователей открытых для подключения тарифов «Мой онлайн+» и «Премиум». У этих абонентов из всех регионов в поездке по Черногории исходящие вызовы в Россию теперь стоят, как дома. Специально активировать предложение не нужно — звонки домой будут автоматически расходовать пакет минут тарифного плана.

Остальные услуги связи будут тарифицироваться в соответствии с условиями международного роуминга.