Госдепартамент США объявил об официальном введении санкций в отношении России «по делу Скрипалей». Второй пакет американских санкций вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее одного года. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Санкции вступят в силу после публикации [соответствующего] уведомления в Федеральном реестре, которое ожидается примерно 19 августа 2019 года, и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода, если исполнительная ветвь власти установит и удостоверит Конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий, указанных в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года», — отметила дипломат.

Как пояснила Ортэгус, отсрочка обусловлена положениями законодательства, которое требует 15-дневный период перед введением ограничений, в течение которого о решении вашингтонской администрации должен быть уведомлен Конгресс. В своем письме дипломат в очередной раз обвинила Россию в причастности к произошедшему в Солсбери.

Второй пакет санкций США ограничит для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. «Эти санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития, рынку США для первичных выпусков не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, не выраженному в рублях долговому финансированию, а также продукции американского происхождения, которая стратегически важна для российских программ по разработке химического и биологического оружия», — говорится в документе.

«Эти меры могут ограничить доступ России к миллиардам долларов [в рамках] двусторонней коммерческой деятельности с США», — указала дипломат.

