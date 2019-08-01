Российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость ко внешним ограничениям, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость ко внешним ограничениям. Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям», — сказал он.

Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа.

Второй пакет санкций США против России в рамках «дела Скрипалей» включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка Министерства торговли США.