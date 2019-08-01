Россия в июле перевыполнила квоту по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, снизив добычу на 290 тыс. баррелей в сутки в сравнении с показателем октября 2018 года. В августе РФ также намерена выполнять предусмотренные соглашением условия, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«В июле Россия исполнила взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. По итогам июля добыча относительно октября 2018 года снизилась на 290 тысяч баррелей в сутки. В августе 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных в рамках ОПЕК+ уровнях», — сказал он.

Россия согласилась сократить добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, когда она составляла 11,421 млн баррелей. Таким образом, условия перевыполнены на 27,2%. Сделка действует до конца марта 2020 года.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей — на страны «не ОПЕК».