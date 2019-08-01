Примсоцбанк предложил две новые кредитные карты: «S7 Priority Премиум» категории Mastercard Platinum и «Платинум Cash back» категории Visa Platinum.

Карта «S7 Priority Премиум» предусматривает программу лояльности: за расчеты по карте держателю начисляются бонусные мили. Накопленные мили можно обменять на билеты авиакомпании S7 Airlines или на перелет с повышенным комфортом. За каждые потраченные 50 рублей начисляется 1 миля.

Карта «Платинум Cash back» предусматривает возврат 3% от суммы операций при расчетах на АЗС (максимум 5 тыс. рублей в месяц).

Основные условия кредитования по новым картам: лимит — до 3 млн рублей, ставка — 19% годовых. Карты предусматривают льготный период до 60 дней, который распространяется на покупки и снятие наличных.

Выпуск карт стоит 1 тыс. рублей. Стоимость обслуживания равна 1 тыс. рублей в год. Первый год обслуживания бесплатный, также предусмотрена отмена платы при объеме безналичных операций более 100 тыс. рублей в год.

Комиссия за снятие наличных в устройствах любых банков не взимается при сумме до 20 тыс. рублей в месяц, а сверх этой суммы составляет 3,5%, минимум 150 рублей. СМС-информирование для клиента бесплатно.



«Ключевыми преимуществами новых карт можно назвать возможность отмены платы за обслуживание, бесплатное снятие наличных в любых банкоматах в сумме до 20 тысяч рублей в месяц, наличие программы лояльности или кешбэка в зависимости от карты», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Елена Хвостова.