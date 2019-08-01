Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика. Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный в электронной базе данных судебной системы США. Его копия имеется в распоряжении ТАСС.

«Суду следует отклонить дополненный иск Дерипаски либо в качестве альтернативы вынести решение в пользу правительства (ответчика. — Прим. ТАСС) в порядке упрощенного судопроизводства», — говорится в 43-страничном документе, который представил Минфин. Ведомство подчеркивает, что не согласно с предъявленными бизнесменом претензиями.

Дерипаска, в частности, просит суд Вашингтона предписать Министерству финансов отменить введенные в отношении него санкции, так как они базируются на ложных основаниях и домыслах.

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группу ГАЗ». Находящимся в черном списке запрещен въезд в Соединенные Штаты, их активы в этой стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В случае с «Русалом», который экспортирует более 80% своей продукции, это означало бы практически остановку деятельности.

В январе 2019 года санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, а в «Русале» он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

15 марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к Минфину США с требованием отменить введенные против него ограничительные меры. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена уменьшилось более чем на 7,5 млрд долларов.