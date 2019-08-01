ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта. Теперь в зависимости от размера первоначального взноса заемщика (соотношения кредит/залог) денежные средства предоставляются:



под 9,2—10,6% годовых при покупке новостроек и вторичного жилья;

10—10,5% годовых при рефинансировании ;

10,1% годовых при покупке залоговой недвижимости банка ;

под 9,2% годовых при оформлении займа военнослужащими .

Для зарплатных клиентов и сегмента «Люди дела» (бюджетники и госслужащие) предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,3 процентного пункта. При оформлении кредита без подтверждения дохода итоговая ставка увеличится на 0,25 процентного пункта.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости недвижимости. В зависимости от программы сумма финансирования может достигать 60 млн рублей, а срок — 30 лет.

При отказе заемщика от личного и/или титульного страхования взимается надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта.

«Минимальная ставка по кредитам на покупку первичного и вторичного жилья действует при условии покупки квартиры площадью более 100 квадратных метров», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.