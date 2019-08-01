Вклады физических лиц в московских банках с января по 1 июля 2019 года выросли на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

«Вклады физических лиц в банках Москвы на 1 июля 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,5%, или на 709 млрд рублей, и составили 10,2 трлн рублей. Количество банковских счетов граждан выросло на 2,5%», — цитирует пресс-служба главу департамента экономической политики и развития города Москвы Дениса Тихонова.

Кроме того, как отмечается, увеличился и средний размер застрахованного вклада: если на 1 июля 2018 года он был равен 40 тыс. рублей, то на 1 июля 2019 года составлял уже 47 тыс. рублей.

По мнению Тихонова, рост объема вкладов стимулирует растущее доверие населения к банковской системе благодаря стабильным макроэкономическим показателям и механизму государственного страхования вкладов.

«Банковский депозит является наиболее понятным и доступным для граждан способом сбережений. Его использование не требует специальных знаний, а действующая система страхования вкладов делает депозиты до 1,4 млн рублей практически безрисковым инвестиционным инструментом», — добавил Тихонов.