С начала 2019 года в Москве и Московской области сотрудники ГУ Центробанка России по ЦФО выявили 148 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.



«Большинство из них — нелегальные кредиторы — 78 компаний. 72 обнаружены в Москве и шесть — в Московской области. Это организации, которые занимались незаконной выдачей займов. Они маскировались под микрофинансовые и микрокредитные компании, а также вели деятельность под видом ломбардов, комиссионных магазинов, скупок, не имея на это права», — отмечается в релизе.

Также с начала года в Московском регионе было выявлено 36 организаций с признаками финансовой пирамиды: 30 в Москве и шесть в Московской области.

«Традиционно большинство из них действовало в форме ООО, остальные — под вывесками легальных участников рынка: микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Выявленные организации в большинстве случаев лишь привлекали средства новых участников, обещали доходность, которая на самом деле ничем не могла быть обеспечена, так как никакой реальной экономической деятельности эти компании не вели. Жителям Московского региона нелегалы предлагали псевдофинансовые продукты, а также инвестирование в криптовалюту и «инновационные проекты», например, в международные грузоперевозки и новейшие высокоэффективные технологии в машиностроении», — поясняет регулятор.

За указанный период в Московском регионе было выявлено 12 нелегальных форекс-дилеров. Они работали без лицензии Банка России на подобную деятельность. Некоторые из них действовали под видом оказания консультационных услуг, а также предлагали оформление кредита или займа якобы для торговли на рынке Forex. В настоящее время лицензии Банка России на осуществление деятельности форекс-дилеров имеют всего четыре компании. Их перечень размещен на официальном сайте Банка России в разделе «Надзор за участниками финансового рынка», уточняет регулятор.

«Стоит отметить наметившийся положительный тренд полугодия: жители Московского региона все более четко понимают, как отличить мошенников на финансовом рынке, и сообщают в интернет-приемную Банка России о подозрительных организациях. Если раньше в основном граждане обращались только с жалобами на мошенников, то сейчас поступают сигналы с просьбой проверить ту или иную компанию на легальность деятельности», — комментирует начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.