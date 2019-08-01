В Иркутске бывший директор банка предстанет перед судом по обвинению в присвоении и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщают, в частности, МВД России и Генпрокуратура.

По версии следствия, 50-летний житель Иркутска, являясь председателем правления одного из коммерческих банков, совершил в октябре 2018 года хищение денежных средств со счетов данного банка на сумму 45 млн рублей с использованием своего служебного положения, указывает Генпрокуратура.

«Директор финансово-кредитной организации, используя свое служебное положение, перевел 45 млн рублей, принадлежащих банку, на собственный расчетный счет, после чего перечислил присвоенные деньги юридическим лицам, которые он контролировал через подставных физических лиц. Создав фиктивные платежные поручения, злоумышленник направил денежные средства для погашения имеющихся задолженностей перед другими компаниями», — уточняется в релизе МВД .

«С целью легализации присвоенной суммы злоумышленник перечислил денежные средства на расчетные счета фиктивных организаций в качестве оплаты за продажу векселей, чем придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ими», — приводит подробности схемы Генпрокуратура.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Неправомерный оборот средств платежей», которые в дальнейшем были объединены в одно производство. Судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



В настоящий момент уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.



Ни в сообщении МВД, ни в релизе Генпрокуратуры название банка и имя фигуранта не упоминаются. Региональное ИА «ИрСити» со ссылкой на свой источник в силовых структурах указывает, что речь идет о бывшем руководителе ВостСибтранскомбанка. Напомним, что его лицензия была отозвана 19 октября 2018 года.

