Уважаемые клиенты!

В связи с переходом на электронный документооборот, с 1 августа 2019 г. АО «НЭСК» прекращает доставку бумажных квитанций абонентам.

Банк «Кубань Кредит» предоставляет плательщикам уникальную возможность совершения оплат за электроэнергию в пользу АО «НЭСК» без предъявления квитанции в любой кассе Банка по приему платежей.

Чтобы оплатить электроэнергию, плательщику достаточно назвать кассиру лицевой счет или адрес, по которому осуществляется оплата. При этом показания счетчика указывать необязательно.

Таким способом можно оплатить любой период потребления электроэнергии.