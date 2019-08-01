США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации. Это связано с тем, что Москва, по утверждению Вашингтона, «не предоставила гарантий в рамках американского закона».

Речь идет о законе «О контроле за химическим и биологическим оружием», который был применен в связи с инцидентом в Солсбери.

Ранее о том, что Трамп подписал соответствующий указ , сообщило издание Politico. Документ подготовили и направили президенту и госсекретарю еще в мае.

Первый пакет санкций из-за дела Скрипалей ввели 27 августа прошлого года.

Для второго пакета закон предусматривает шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три. Среди них:

понижение уровня дипломатических отношений; запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране; препятствование предоставлению ей международных займов; запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных; запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов; запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть «Аэрофлот».

В российском МИД заявили, что не удивлены усилением ограничений.

«Печально, что остатки того, что называлось российско-американским партнерством, сейчас приносятся в жертву из-за требований тех, кто просто-напросто используют отношения с Россией как инструмент внутриполитической борьбы в США», —прокомментировал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Ранее власти США заявляли, напоминает ТАСС, что не хотели бы прибегать к реализации второго этапа рестрикций, но для этого Россия должна представить американской стороне убедительные заверения в том, что больше не будет нарушать положения международного права в области запрета химического оружия, а также должна допустить проведение инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие в нарушение международного права.

