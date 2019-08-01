Ипотека в банке предоставляется на срок до 30 лет в сумме до 30 млн рублей в зависимости от программы.
ЮниКредит Банк повысил ставки по ипотечным программам на 0,3 процентного пункта.
Теперь в зависимости от суммы кредита и объекта залога получить денежные средства можно по следующим ставкам:
- 10,2—10,45% годовых — в рамках предложения «Ипотека зовет!»;
- 10,25—10,5% — по программе «Новостройка»;
- 10,7—10,45% — по продукту «На квартиру»;
- 12,75—12,95% — на приобретение коттеджа или таунхауса;
- 12,7—14,95% — по целевым кредитам под залог квартиры и коттеджа;
- 9,9—12,95% — при рефинансировании под залог квартиры или коттеджа.
Ипотека в банке предоставляется на срок до 30 лет в сумме до 30 млн рублей в зависимости от программы. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств клиента зависит от выбранного предложения и составляет 15% от стоимости вторичной квартиры, 20% от стоимости первичной и 50% от стоимости коттеджа.
При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка увеличится на 2,5 п. п., а без титульного страхования — на 1 п. п. При покупке жилья на первичном рынке на момент до регистрации ипотеки надбавка к ставке составит 1 п. п.
«По программе «Ипотека зовет!» предусмотрен также дополнительный вид страхования — страхование гражданской ответственности заемщика, при отказе от оформления которого итоговая ставка вырастет на 1 процентный пункт», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
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