ЮниКредит Банк повысил ставки по ипотечным программам на 0,3 процентного пункта.

Теперь в зависимости от суммы кредита и объекта залога получить денежные средства можно по следующим ставкам:

Ипотека в банке предоставляется на срок до 30 лет в сумме до 30 млн рублей в зависимости от программы. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств клиента зависит от выбранного предложения и составляет 15% от стоимости вторичной квартиры, 20% от стоимости первичной и 50% от стоимости коттеджа.

При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка увеличится на 2,5 п. п., а без титульного страхования — на 1 п. п. При покупке жилья на первичном рынке на момент до регистрации ипотеки надбавка к ставке составит 1 п. п.



«По программе «Ипотека зовет!» предусмотрен также дополнительный вид страхования — страхование гражданской ответственности заемщика, при отказе от оформления которого итоговая ставка вырастет на 1 процентный пункт», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

