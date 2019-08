Федеральный суд Нью-Джерси постановил, что с четырех россиян и трех офшорных компаний в рамках гражданского производства по делу о мошенничестве может быть взыскано в общей сложности около 78,6 млн долларов.



Исковое заявление Американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) было подано в суд еще в феврале 2016 года.

Как утверждал американский регулятор, граждане РФ — Евгений Заводчиков, Андрей Бокарев, Родион Панько, Наталья Алепко и Антон Маслов — «участвовали в международной мошеннической схеме совместно с хакерами, взломавшими сервера по крайней мере двух новостных служб, и занимались кражей обманным путем конфиденциальной информации о доходах многочисленных публично торгуемых компаний из пресс-релизов, которые еще не были обнародованы».

При этом за взломом серверов, по данным американских властей, стояли украинские хакеры — Иван Турчинов и Александр Еременко.

Трейдеры проводили операции с ценными бумагами, руководствуясь полученной ими информацией и оказываясь, таким образом, в выигрышной ситуации. По данным SEC, за счет мошеннической схемы было выручено около 19,5 млн долларов.

В качестве ответчиков по иску комиссии были также заявлены зарегистрированная в Белизе Green Road Corp., Solar Line Inc. из Содружества Доминики, сейшельская Extra Trading Co. и панамская Tarek Investors Inc.

В марте 2018 года регулятор уведомил суд о том, что все пятеро россиян и компании в Доминике, Панаме и на Сейшелах были должным образом уведомлены о поданном к ним гражданском иске, но они никак на это уведомление не отреагировали.

В результате суд Нью-Джерси вынес постановление в пользу SEC вследствие неявки ответчиков. Согласно этому постановлению, с Заводчикова и Extra Trading Co. может быть взыскано около 8,5 млн долларов, с Бокарева, Панько и Green Road Corp. — около 12,8 млн, Алепко и Solar Line Inc. — порядка 18 млн, с Маслова — почти 39, 2 млн долларов.