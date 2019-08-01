Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка взыскал с нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали банк, около 3,1 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец потребовал обязать ответчика погасить облигационный долг по ценным бумагам, выпущенным также подконтрольным Ананьевым компания «Промсвязькапитал», находящимся в процедуре банкротства. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.