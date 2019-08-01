Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск вырос на 80,83 копейки и составил 64,6423 рубля (на 11:30 мск 1 августа был равен 63,834 рубля).



Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.