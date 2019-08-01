Сбербанк совместно с Visa увеличит отчисления в благотворительный фонд «Подари жизнь» по одноименным картам на период с 1 августа по 15 сентября, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Проект реализуется Сбербанком совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь» и Visa. Карточная линейка проекта направлена на поддержку детей с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Так, Сбербанк перечисляет в фонд пожертвования за счет своих средств в размере 50% платы за первый год обслуживания каждой карты «Подари жизнь» и 0,3% от сумм покупок по данным картам, на период с 1 августа по 15 сентября размер отчислений увеличивается до 0,6%. Благотворительные отчисления за счет клиентов составляют 0,3% от сумм их покупок. Суммарно в фонд будет перечислено 0,9% с каждой покупки.

«Для того чтобы стать участником благотворительного проекта, действующим владельцам карт «Подари жизнь» достаточно активно пользоваться картой для повседневных трат. Чем больше будет общая сумма покупок, тем больше финансовой помощи будет перечислено фонду. Новым клиентам для участия в акции необходимо оформить карту Visa «Подари жизнь» любой из доступных категорий в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», оставив заявку на сайте или в отделении Сбербанка, а также совершать покупки по карте», — говорится в сообщении.