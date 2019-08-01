Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества подготовили рекомендации, как обезопасить свой компьютер и смартфон от хакеров.

Специалисты напоминают, что на компьютере в обязательном порядке должен быть установлен антивирус и обновленное ПО. Кроме того, они рекомендуют заклеивать камеру и микрофон на то время, когда они не используются. Это можно сделать с помощью скотча, изоленты или специальной шторки.

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман. По его словам, так работает шпионская программа Pegasus, которая атаковала Android и iOS через уязвимость в старых версиях мессенджера WhatsApp.

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами. По их словам, это происходит даже при отключенном доступе к камере или микрофону.

Как отмечается, в исследованиях специалисты центра опираются на стандарт, в котором одним из требований к мобильным приложениям является наличие запроса только оправданных разрешений. Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

«Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил «цифровой гигиены», — отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.