ОТП Банк изменил условия по дебетовым картам «Можно все» , «Твой выбор. Сбережения» и «Твой выбор. Покупки» .

Изменения коснулись начисления процентов на остаток по картам и условий начисления кешбэка.

Теперь по карте «Можно все» проценты начисляются в размере 5% годовых при сумме свыше 5 тыс. и до 100 тыс. рублей, 5,5% — при сумме свыше 100 тыс. и до 300 тыс. рублей, 6% — при сумме свыше 300 тыс. и до 1 млн рублей, 6,5% — при сумме свыше 1 млн рублей и до 1,5 млн, 7% — при сумме свыше 1,5 млн и до 3 млн рублей, 2% — при сумме свыше 3 млн (ранее 5% годовых начислялось при сумме свыше 5 тыс. и до 200 тыс. рублей, 5,5% — при сумме до 1 млн, 7% — до 1,5 млн, 2% — при сумме свыше 1,5 млн рублей).

Проценты по карте «Твой выбор. Сбережения» начисляются при остатке свыше 300 тыс. рублей и до 1 млн в размере 6,5% годовых, свыше 100 тыс. и до 300 тыс. рублей — 6%, свыше 5 тыс. рублей и до 100 тыс. включительно — 5,5% годовых; при остатке более 1 млн рублей начисляется 2% годовых (прежде 5,5% годовых начислялось при сумме свыше 5 тыс. и до 100 тыс. рублей, 6,5% — при сумме свыше 100 тыс. и до 200 тыс., 5% — при сумме свыше 200 тыс. рублей).

По картам «Можно все» и «Твой выбор. Покупки» добавлены новые категории повышенного кешбэка. Так, 10% можно получить за покупки в категориях «канцтовары», «книги» и «цветы». Аналогичный размер кешбэка сохраняется в категориях «спортивные товары», «такси», «общественный транспорт», «аренда авто», «каршеринг», duty free. За покупки в остальных категориях начисляется кешбэк в размере до 1,5%. Максимальный размер вознаграждения по карте «Можно все» увеличен до 5 тыс. рублей в месяц (с 3 тыс. рублей).

По карте «Твой выбор. Сбережения» теперь начисляется кешбэк в размере 1% (до этого — 1,5%) за покупки во всех категориях. Максимальный размер вознаграждения составляет 2 тыс. рублей в месяц.

Остальные условия по картам не изменились.



«По картам предусмотрена возможность бесплатного обслуживания при соблюдении необходимых условий, а также бесплатное снятие наличных в устройствах сторонних банков в зависимости от суммы снятия. Карты поддерживают технологию бесконтактных платежей и могут быть привязаны к Google Pay или Apple Pay», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.

