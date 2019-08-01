Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. Об этом сообщается в докладе МВФ.

Ранее в июле фонд понизил прогноз по росту российской экономики с 1,4% до 1,2% из-за плохих данных I квартала, обусловленных снижением цен на нефть и воздействием повышения ставки НДС до 20% на частное потребление.

Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году рост ВВП России составит 1,9%, в 2021 и 2022 годах — 2%, в 2023 году — 1,9% и 1,8% в 2024 году.