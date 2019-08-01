Белоруссия и Россия договорились подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.



«В течение недели собираемся в формате видеоконференции, логику соблюдаем, чтобы с нуля не начинать переговоры. Условно говоря, конечный срок — это начало сентября», — заявил Шульган в Полоцке по итогам двусторонних переговоров по вопросу отмены роуминга.

По словам Шульгана, начало сентября — это максимальный срок для подписания «дорожной карты».

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса министрам связи двух государств.

Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков заявлял, что стороны пока не пришли к консенсусу в вопросе отмены роуминга. Россия предлагает отменить плату за входящие звонки при нахождении абонентов в другой стране, а Минск настаивает на снижении стоимости звонков. В РФ также отмечали, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года в случае установления симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть при выравнивании так называемого «интерконнекта».