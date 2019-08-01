Компания «Финвижн» Артема Аветисяна направила кипрской Evison (через нее фонд Baring Vostok контролирует 41,6% банка «Восточный») досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд рублей убытков (есть у РБК). Отправление претензии подтвердил представитель «Финвижн», добавив, что в случае неудовлетворительного ответа возможна подача иска в России.



В самой претензии «Финвижн» ссылается на то, что Baring Vostok и Аветисян при объединении своих банков — «Восточного» и «Юниаструма» — договорились, что его деятельность должна вестись «на разумных коммерческих принципах получения прибыли»; это было одним из условий акционерного соглашения. «Финвижн» считает, что со стороны Evison имели место несколько нарушений этого соглашения.

В Baring Vostok назвали досудебную претензию «ничем не обоснованной», а требования о возмещении безосновательными. Месяц назад «Финвижн» в одностороннем порядке объявила акционерное соглашение расторгнутым, а теперь подает досудебную претензию со ссылкой на это соглашение, отметил фонд. «Цель таких манипуляций в том, чтобы бесплатно обманом получить 100% акций банка», — сообщил представитель Baring Vostok.

В сентябре 2016 года Центробанк, проверив «Восточный», установил, что банк в собственной автоматизированной системе учел потребительские кредиты с высоким уровнем просрочки как ссуды с низкой просрочкой, говорится в жалобе. Это позволило ему не создавать 4,7 млрд рублей резервов, приводит оценку «Финвижн».



От менеджмента банка «Финвижн» уже позднее узнала, что это было «сознательное искажение банком по указанию Evison сроков погашения потребительских кредитов». На тот момент банк мог нарушить нормативы достаточности капитала, а Baring Vostok не готов был инвестировать новые средства для его поддержания, говорится в претензии, после объединения «Юниаструма» и «Восточного» «Финвижн» пришлось участвовать в покрытии резервов по потребительским кредитам на 4,7 млрд рублей.

Следующая претензия касается распределения долей участия в объединенном банке. «Финвижн» пишет, что Evison при определении рыночной стоимости розничного портфеля «Восточного» не учитывала применение к нему новых стандартов бухгалтерской отчетности МСФО 9. Партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, которого «Финвижн» называет представителем Evison, заявлял, что применение новых стандартов не окажет влияние на созданные резервы, утверждает компания Аветисяна в претензии. «Финвижн» считает эти заверения недостоверными и пишет, что размер ее участия в капитале «Восточного» должен был быть на 5,7 млрд рублей больше. В итоге сумму покрыли при создании резервов на 7 млрд рублей, в чем участвовала «Финвижн».

Наконец, последняя претензия — кредиты компаниям «Завод Лампирис» и «Индаст Риал» на 200 млн и 660 млн рублей, которые были выданы «Восточным» без получения «письменного согласия «Финвижн», говорится в претензии: это были «плохие» кредиты, по которым пришлось доначислять резервы в 100 и 50%.

В итоге общую сумму ущерба «Финвижн» оценивает в 12,6 млрд рублей. По словам представителя «Финвижн», компания намерена обратиться в российский суд. Baring Vostok ответил, что будет защищать свою позицию во всех юрисдикциях.

Это не первые претензии со стороны Аветисяна и его партнеров к Baring. После того как фонд потерял контроль над «Восточным», банк подал иск к Evison и основателю Baring Vostok Майклу Калви на 9,8 млрд руб. Кейсы, перечисленные в претензии «Финвижн» и иске «Восточного», разные. Таким образом, совокупные претензии к Baring и Калви составляют 22,4 млрд рублей.



В свою очередь, Evison в Лондоне предъявляет «Финвижн» требования о возмещении убытка в размере 19 млрд рублей. Среди них, например, обвинения компании Аветисяна в выводе 3,6 млрд рублей из банка «Юниаструм» перед его объединением с «Восточным». Один из эпизодов — выкуп «Юниаструмом» у своего акционера «Финвижн» небольших долей в нескольких компаниях и опционов на их акции за 1,6 млрд рублей. ЦБ в своей проверке обращал внимание на признаки вывода активов в таких сделках.



Иск о выводе активов на 1,6 млрд рублей сейчас рассматривается в российском суде. Его подала миноритарий банка Марина Ушакова к Артему Аветисяну. «Evison, грубо нарушив акционерное соглашение, перенесла коммерческий спор из Лондона в Россию в целях раздувания негативного фона вокруг компании «Финвижн». Тем самым вынудив нас также перенести часть своих претензий к фонду в российскую юрисдикцию», — заявил изданию представитель «Финвижн».