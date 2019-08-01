Доля россиян, которые ищут работу в социальных сетях, составляет 25—30%, сообщила ТАСС в пятницу руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

«Поиск работы на job-сайтах и через знакомых идут в параллели и занимают примерно одинаковую долю, это два самых популярных и эффективных канала поиска работы. На третьем месте по популярности стоят социальные сети, которые набирают оборот. В рейтинге каналов по поиску работы у нас традиционно на первых местах профильные интернет-сайты и личные знакомства, на них приходится больше половины респондентов. Соцсети немного отстают, их выбирают где-то 25—30%», — сказала она.

По словам Игнатовой, каждый второй хоть раз пытался найти работу в Сети. «Если мы посмотрим похожие исследования пятилетней давности или даже десятилетней, то социальные сети для поиска работы использовали 10—15% респондентов, то есть еще пять — десять лет назад соцсети в основном были инструментом для общения и развлечения, сейчас они расширяют свои функции — это уже и площадка для поиска работы», — добавила она.

Игнатова уточнила, что работодатели реагируют на эти изменения. «Сами работодатели понимают эту тенденцию, и поэтому появляются профессиональные сообщества, группы, в которых можно посмотреть информацию о компании, ведутся блоги, нанимаются специалисты, отвечающие только за социальные сети. Соцсети уже изменились, и, конечно, когда люди начинают искать работу, им интересно посмотреть неформальную жизнь организации», — пояснила эксперт.