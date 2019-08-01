Глава Банка Финляндии Олли Рен заявил, что снимает свою кандидатуру на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда.

«ЕС собирается проголосовать за кандидата от Европы на должность управляющего директора МВФ. Это исключительно значимая и мотивирующая работа. Однако на данном этапе я исключаю свое имя из избирательного бюллетеня, чтобы мы могли достичь широкого консенсуса в отношении европейского кандидата и всемирной поддержки», — говорится в сообщении Рена в сервисе микроблогов Twitter.

В начале июля лидеры ЕС на саммите договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая с 2011 года занимала должность директора-распорядителя МВФ. Теперь перед фондом стоит задача выбора нового главы, которым по традиции становится представитель Западной Европы. Страны ЕС должны в пятницу согласовать общую кандидатуру, которая затем будет внесена на рассмотрение совета директоров МВФ.

В настоящее время в коротком списке ключевых кандидатур фигурируют глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Марио Сентено, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Выборы единого кандидата курирует министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Вопрос был вынесен на голосование, потому что сторонам не удалось достичь широкого консенсуса.

Совет директоров МВФ 26 июля объявил, что приступил к процессу выбора нового директора-распорядителя, этот процесс завершится 4 октября.