ФорБанк понизил ставки по вкладам.

«Срочный накопительный+» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 271, 367, 550 и 735 дней) открывается под 4,3—7% (ранее — под 4,5—7,2%), а «Срочный накопительный» (от 250 долларов на 91, 181, 271 и 367 дней) — под 0,7—1,4% годовых (вместо 1—1,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный универсальный» (от 100 рублей на 367 дней) привлекается под 6—6,3% годовых (ранее — под 6,5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Доходность «Удобного» (от 30 тыс. рублей, 250 долларов на 91, 181, 271 и 367 дней) в рублях составит 4—6,3% (прежде — 4,3—6,5%), в долларах — 0,5—1,2% годовых (прежде — 0,9—1,6%).

«Элитный+» (от 500 тыс. рублей) открывается под 6,8—7% (ранее — под 7,4%), а «Элитный» (от 10 тыс. долларов) — под 1,6% годовых (вместо 1,9%).

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Стабильный+» (от 10 тыс. рублей на 735 дней) проценты начисляются по периодам.

За полный срок размещения средств средние годовые процентные ставки составят 6,4—6,5% (ранее 6,75%). Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.

Пополнять можно все депозиты, кроме «Срочного накопительного+» на 91 день.