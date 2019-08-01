Представители стран Европейского союза не смогли в пятницу выбрать единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда. Как сообщил агентству Reuters источник в кругах ЕС, ни представитель Нидерландов Йерун Дейсселблум, ни представитель Болгарии Кристалина Георгиева не получили необходимой поддержки.



Кандидату необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства — 55% от числа стран ЕС (16 стран), на которых к тому же должно приходится не менее 65% населения Евросоюза.

До сегодняшнего дня Евросоюз рассматривал на пост главы МВФ такие кандидатуры: представительницы Болгарии Кристалины Георгиевой, являющейся главным исполнительным директором Всемирного банка, экс-председателя Еврогруппы и бывшего министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума, нынешнего председателя Еврогруппы португальца Марио Сентено и главы Центробанка Финляндии Олли Рена.



Однако в пятницу, глава Банка Финляндии Олли Рен заявил, что снимает свою кандидатуру на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда.



Совет директоров МВФ 26 июля объявил, что приступил к процессу выбора нового директора-распорядителя, этот процесс завершится 4 октября. Выборы единого кандидата курирует министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Вопрос был вынесен на голосование, потому что сторонам не удалось достичь широкого консенсуса.



2 июля саммит ЕС выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ . В связи с этим в тот же день Лагард объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ. 16 июля она подала в отставку с поста главы фонда. Решение вступит в силу 12 сентября.

