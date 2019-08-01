Банк России разместил в июне депозиты в Тимер Банке, финансовым оздоровлением которого занимается РФК-банк, на сумму 2,385 млрд рублей, следует из отчетности санируемой кредитной организации. Срок депозитов составляет свыше трех лет. В июне за пользование этими средствами Тимер Банк заплатил ЦБ 131 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант» .

Согласно отчетности, одновременно у Тимер Банка в июне на балансе появились облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 1,429 млрд рублей. Доходность ОФЗ в настоящее время составляет около 6,5–7,5% годовых.

По мнению экспертов, банк инвестировал и в облигации Банка России на сумму 0,4 млрд рублей. Покупка гособлигаций на средства, полученные от АСВ или ЦБ, является стандартной практикой для санируемых банков — средства от государства привлекаются по ставке, близкой к нулю, и разница между ней и доходом по облигациям позволяет закрывать дыру в капитале. По существу, ЦБ разместил в Тимер Банке стабилизационный депозит, считают эксперты.