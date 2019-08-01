Дополнительным фактором для роста котировок «Плюса» могут стать сильные финансовые показатели во II квартале 2019 года.
Аналитики «БКС Глобал Маркетс» ожидают дальнейшего роста котировок акций «Полюса» на фоне повышения цен на золото из-за сложной геополитической обстановки.
На данный момент бумаги компании торгуются на Мосбирже выше 6 568 рублей, с мая их стоимость подскочила на 27%. Как считают в БКС, котировки «Полюса» могут подняться еще на 9%.
«Бумага по-прежнему торгуется на крайне привлекательном уровне — с (коэффициентом. — Прим. ред.) P/E около 7, в то время как потенциал повышения цен на золото сохраняется ввиду геополитической напряженности и слабости макроданных», — считают аналитики.
Дополнительным фактором для роста котировок «Плюса», по их мнению, могут стать сильные финансовые показатели во II квартале. Во вторник, 6 августа, компания опубликует отчетность по МСФО. В БКС ожидают роста EBITDA на 24% по сравнению с I кварталом, до 603 млн долларов. Скорректированная чистая прибыль может вырасти на 49% до 375 млн долларов. Накануне «Полюс» сообщил о росте выручки во II квартале на 18% на фоне увеличения объемов продаж золота.
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