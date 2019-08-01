Банк «Траст» нарастил свою долю в Объединенной вагонной компании (ОВК) с 5,7% до 25,5%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее в июле этого года «Траст» приобрел 5,7% акций ОВК.

31 июля на Московской бирже прошли сделки с 23 млн акций ОВК (почти 20% акций) на сумму 9,8 млрд рублей. Агентство ссылается на газету «Коммерсант», по данным которой свою долю продали пенсионные фонды, контролируемые группой «Регион», и в качестве возможного покупателя источники издания называли банк «Траст».

ОВК 30 июля сообщила, что НПФ «Будущее» (контролируется ГК «Регион») продал свою долю (15,81%) в корпорации. Одновременно владельцем доли в 20,05% стала УК «Регион траст» (доверительный управляющий пенсионными средствами фондов, подконтрольных ГК «Регион»).