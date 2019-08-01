Агентство по страхованию вкладов с 5 августа начинает расчеты с вкладчиками РАМ Банка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 522 млн рублей могут обратиться около 600 вкладчиков, в том числе 60 клиентов — малых предприятий (18 млн рублей).



Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через банк «ФК Открытие».



Страховое возмещение будет выплачиваться в одном субъекте РФ — городе Москве, в котором располагались все структурные подразделения кредитной организации. Для выплат будут задействованы более 20 структурных подразделений банка «ФК Открытие».



Список подразделений банков-агентов , участвующих в выплатах, опубликован на сайте АСВ.



В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении РАМ Банка ликвидационных процедур. При этом банк «ФК Открытие» будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) РАМ Банка в течение не менее года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно АС до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке по состоянию на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 26 июля апреля 2019 года (дата отзыва лицензии у РАМ Банка).