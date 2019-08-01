В рамках форума пройдет XXI Банковская конференция «Взаимодействие финансового и реального секторов в условиях цифровизации экономики: Россия и международная практика» и круглые столы по актуальным вопросам развития финансового рынка.

Организуемый Ассоциацией банков России форум является одним из самых крупных и представительных мероприятий в стране, пользуется заслуженным вниманием банковского сообщества, регуляторов финансового рынка, органов исполнительной, законодательной власти и средств массовой информации. В 2018 году в форуме приняли участие более 500 человек.

На пленарных сессиях и круглых столах форума традиционно выступают руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков, представители международных финансовых организаций.

Формат мероприятия дает его участникам уникальную возможность совместить насыщенную деловую программу с неформальным общением на одном из самых живописных курортов России. Для делегатов форума предусмотрены вечерние мероприятия, культурная и спортивная программы.

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