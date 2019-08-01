Интернет-мошенники начали искать жертв с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube, обнаружили эксперты «Лаборатории Касперского». В качестве приманки злоумышленники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты. Под прицелом мошенников в основном оказались пользователи из России и других стран СНГ.



«Мошенничество обычно разворачивается по следующему сценарию. В ленте пользователя появляется рекламное видео с заманчивым предложением получить круглую сумму денег за пару простых кликов в интернете. Далее в видеоролике демонстрируются все действия, которые надо выполнить пользователю для получения крупного выигрыша, — как правило, речь идёт о необходимости заплатить комиссию. В некоторых схемах мошенничества «комиссий» бывает несколько: за перевод, за аренду транзитного счета, за конвертацию и так далее. Итоговая сумма может достигать нескольких тысяч рублей», — поясняют в «Лаборатории».

Для того чтобы убедить жертву, что все по-честному, в конце каждого видеоролика демонстрируется пример успешного зачисления заявленной награды на счет. Также в комментариях к видео имеется множество отзывов, причём некоторые из них написаны как нейтральные или вызывающие сомнения — опять же для того чтобы создать впечатление, что своим мнением поделились реальные пользователи.

В описании к видеоролику или в первом комментарии содержится ссылка на сайт, на который и нужно перейти, чтобы получить крупный выигрыш. На этом сайте пользователь найдет все те формы для заполнения, которые он уже видел в видеоролике. Разумеется, если пользователь будет следовать инструкции и оплатит все «комиссии», то лишится денег и не получит обещанного выигрыша.

«Подобный опросный фишинг, то есть когда жертве обещают вознаграждение за прохождение опроса, отнюдь не новое явление. Однако в этом случае крайне необычен метод его распространения — через платную таргетированную рекламу на YouTube. Злоумышленники, несомненно, рассчитывают на то, что пользователи доверяют этому ресурсу и в целом привыкли к разного рода видеорекламе на нем, — поясняет контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник. — Чтобы не попасться на удочку мошенников, всегда критически оценивайте любые заманчивые предложения: бесплатный сыр бывает только в мышеловке».