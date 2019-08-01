Российские банки, подключенные к Системе быстрых платежей (СБП) до 31 июля должны были выбрать несколько клиентов-юрлиц, на которых будут испытывать пилотный проект по приему платежей с помощью QR-кода. Однако такая операция приема платежей юрлицами может быть недоступна еще какое-то время, поскольку банков, сертифицированных на отправку денег по QR-коду, в России пока нет, сообщает «Коммерсант» .

В течение августа банки должны будут провести пилотные проекты по внедрению новой системы платежей.

По словам руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, в настоящее время банк уже подключился к тестовой среде НСПК, а «для участия выбрана крупная федеральная сеть». При этом «пилот» будет проводиться с использованием динамического QR-кода. В банке «Открытие» для пилотного проекта выбрали «небольшие точки продаж в Москве с неширокой номенклатурой товаров», рассказал директор департамента эквайринга банка Александр Дынин. По его словам, одновременно тестируются «и статический, и динамический QR-коды». Промсвязьбанк также будет проводить «пилот» на небольших клиентах. «Пилоты» проводятся последовательно, сначала статический QR, далее — динамический», — говорит заместитель директора департамента электронного бизнеса СМБ ПСБ Никита Хомутов.

Банк «Русский Стандарт» 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме показал на кофейном автомате, как будут проходить такие операции. Для первого клиента банк выбрал платежи с использованием статического QR-кода. При этом «Русский Стандарт» получил сертификат на прием платежей, а сертификата на отправку платежей у него нет, как, впрочем, и у остальных.

Источник на банковском рынке, знакомый с ситуацией, сообщил, что для того, чтобы не возникло дисбаланса на рынке, Банку России имело бы смысл потребовать от участников СБП получать сразу два сертификата — на отправление и на получение платежей по QR-коду. И эта проблема уже проявилась в СБП при переводах между физлицами.

По мнению Александра Дынина, банкам также предстоит решить задачу онлайн-интеграции автоматизированной банковской системы (АБС) с ядром системы, отвечающей за связь с СБП. «Пожалуй, самое сложное и дорогостоящее — это реализация динамического QR-кода на устройствах типа кассы и POS-терминале», — считает начальник отдела развития цифровых платежных сервисов ПСБ Ольга Алексюк. А Алексей Киричек назвал главными задачами реализацию «удобного, эргономичного интерфейса формирования и отображения QR-кода на стороне предприятия, а также максимально производительной роллаут-технологии на десятки и сотни тысяч юрлиц».