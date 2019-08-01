Вкладывать средства в микрофинансовые компании (МФК) смогут только квалифицированные инвесторы, следует из версии законопроекта о категориях инвесторов, подготовленной ко второму чтению, сообщают «Ведомости» .

Сейчас физлица могут инвестировать в МФК по договору займа не менее 1,5 млн рублей, можно также купить облигации таких компаний, закон не устанавливает минимальных размеров сделки, но лишь единицы МФК выпускают бонды; согласно поправкам, давать взаймы МФК и покупать их облигации смогут только граждане со статусом квалифицированного инвестора.

Ранее, пока готовились другие поправки к закону об МФО, проверять квалификацию инвесторов-физлиц предлагала саморегулируемая организация (СРО) «МиР», перед первым чтением обсуждалась возможность повысить минимальный порог инвестиций до 3 млн рублей, поэтому СРО предлагала альтернативные решения, объясняет ее представитель.

По мнению экспертов, регулятор хочет ограничить неопытных инвесторов от излишних рисков,однако инвестор, способный накопить и инвестировать 1,5 млн рублей, скорее всего, достаточно компетентен, чтобы осознавать риски, поэтому вряд ли есть смысл как-то ограничивать население; кроме того, статус квалифицированного инвестора больше относится к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а к осознанию риска инвестиций в МФО он отношения не имеет.

Эксперты опасаются, что такая инициатива может негативно отразиться на фондировании сектора: компаниям и так сложно найти варианты для получения средств — только у крупнейших есть банковские кредитные линии или свои облигации, а количество частных инвесторов за год снизилось на 10–15%, средний чек вложений тоже падает — с 4,5 млн рублей в прошлом году до 3,5 млн в этом.