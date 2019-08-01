Конкурс на разработку такого плана объявила Минкомсвязь.
Минкомсвязь РФ объявила закрытый конкурс на разработку плана конверсии радиочастотного спектра для расчистки диапазона частот сетей связи пятого поколения (5G). Начальная (максимальная) цена контракта — 203,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Согласно конкурсной документации, исполнителю предстоит выполнить научно-исследовательскую работу по подготовке плана конверсии радиочастотного спектра для внедрения технологии 5G/IMT-2020 в РФ. В перечень работ, в частности, входит определение полос радиочастот для развертывания сетей 5G, разработка предложений по перспективному использованию сетями 5G диапазонов частот и определение перечня российских городов, в которых экономически целесообразно внедрение 5G.
Кроме того, в рамках проводимого исследования необходимо определить порядок реализации и источников финансирования мероприятий по проведению конверсии в полосах радиочастот из числа включенных в разрабатываемую концепцию создания и развития сетей 5G в России, а также оценить экономическую эффективность проведения мероприятий по конверсии и разработать предложения по решению возможных проблем, которые могут возникнуть в этой сфере.
Одним из основных требований к исполнителю госконтракта является наличие лицензии ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности разрешенных к использованию сведений — «Совершенно секретно»).
Технология беспроводной связи 5G — одна из «сквозных» технологий, определенных в национальном проекте «Цифровая экономика». Согласно нацпроекту, к 2024 году устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено во всех крупных городах с населением от 1 млн человек.
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