ЦБ установил официальные курсы валют на 2 августа.

Курс доллара повысился на 41,68 копейки, составив 63,834 рубля (63,4172 рубля на 1 августа). Курс евро понизился на 26,28 копейки, до 70,4727 рубля (70,7355 рубля на 1 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 12:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,77 рубля (плюс почти 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 70,43 рубля (минус 7 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,74—63,93 рубля за доллар и 70,35—70,59 рубля за евро.