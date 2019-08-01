Металлинвестбанк понизил ставку по вкладу «Доходный год» .

Срок вклада составляет 367 дней и разделен на три периода начисления процентов: первый период — с даты открытия вклада по последний календарный день второго месяца — 8,5%, второй период — с первого календарного дня третьего месяца по последний календарный день четвертого месяца — 7,5%, третий период — с первого календарного дня пятого месяца по дату окончания срока вклада — 7%.

Таким образом, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 7,34% (вместо 7,46%).

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов осуществляется в конце срока. Предложение действует до 31 декабря.