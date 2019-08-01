Банки заинтересовались новым сегментом клиентов — предпенсионерами, сообщает «Коммерсант» . Кредитные организации планируют привлекать граждан специальными условиями обслуживания и мотивировать на дальнейший перевод к ним пенсий.

Так, Почта Банк в начале августа запускает для женщин от 50 лет и мужчин от 55 лет специальное предложение по обслуживанию, которое ранее было доступно клиентам, получающим в банке пенсию. Об этом рассказали в кредитной организации. Действующим и потенциальным клиентам банка необходимо подписать заявления о подключении соответствующего тарифа и о намерении в будущем перевести свою пенсию в банк.

По словам первого зампреда правления Почта Банка Георгия Горшкова, «пенсионеры для банков — перспективная и интересная категория клиентов, они отличаются платежной дисциплиной, грамотным подходом к финансовому планированию, имеют стабильный источник дохода».

В Совкомбанке в случае получения пенсии гражданам предлагается снижение ставки по кредитам. Сбербанк в случае получения у него пенсии по кредитам наличными снижает ставку на 1 процентный пункт. По словам старшего вице-президента ВТБ Юлии Деменюк, пенсионерам предлагаются льготные ставки и специальные условия обслуживания. В ближайшее время ВТБ и Сбербанк планируют также включиться в борьбу за предпенсионеров.

Эксперты отмечают, что при выстраивании грамотной коммуникации с предпенсионерами есть большая вероятность, что человек захочет обслуживаться в банке и с выходом на пенсию. «Традиционно обслуживать пенсионеров была прерогатива Сбербанка, а сейчас между банками за эту категорию развернется активная борьба, — поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. — По большому счету Почта Банк собирается забрать часть аудитории у Сбербанка, и для него это выполнимая задача еще и по причине большой сети офисов по соседству с Почтой России, куда целевая аудитория приходит регулярно, и из-за предложения более заманчивых условий, чем у конкурента».