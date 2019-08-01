Банковская группа Intesa Sanpaolo получила за первое полугодие 2019 года 2,266 млрд евро чистой прибыли, увеличив аналогичный показатель прошлого года (2,179 млрд евро). Такие данные консолидированной финансовой отчетности, утвержденной на заседании правления группы, приводятся в четверг в релизе банка «Интеза», российской «дочки» группы.



Чистая прибыль по итогам II квартала 2019 года составила 1,216 млрд евро по сравнению с 1,05 млрд евро в I квартале.

Операционные доходы по итогам II квартала текущего года составили 4,677 млрд евро, увеличившись на 6,6% по сравнению с I кварталом 2019 года, а по итогам первого полугодия составили 9,066 млрд евро, сократившись на 3,8% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Операционные расходы по итогам II квартала 2019 года составили 2,266 млрд евро, увеличившись на 2,8% по сравнению с I кварталом 2019 года, а по итогам первого полугодия составили 4,47 млрд евро, снизившись на 3,2% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Операционная маржа по итогам II квартала 2019 года составила 2,411 млрд евро, увеличившись на 10,3% по сравнению с I кварталом 2019 года, а по итогам первого полугодия составила 4,596 млрд евро, снизившись на 4,3% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Валовая прибыль по итогам II квартала 2019 года составила 1,821 млрд евро по сравнению с 1,792 млрд евро в I квартале 2019 года, а по итогам первого полугодия 2019 года составила 3,613 млрд евро, по сравнению с 3,539 млрд евро в первом полугодии 2018 года.