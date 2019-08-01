Генеральным директором компании «Райффайзен-Лизинг» назначен Александр Бобылев. Об этом сообщили в Райффайзенбанке, отметив, что задачей нового топ-менеджера лизинговой организации станет реализация стратегии по увеличению клиентской базы и разработке новых продуктов.

«Александр более 16 лет работал в финансовой отрасли, в том числе в крупных банках и лизинговых компаниях. Его опыт и знания помогут Райффайзенбанку воплотить в жизнь амбициозные планы по созданию первоклассного сервиса для наших клиентов и продолжить успешную интеграцию лизингового бизнеса в банковский. Основными целями Александра станут развитие клиентской базы, усовершенствование внутренних процессов, внедрение новых решений и эффективное управление многофункциональным коллективом, работающим в разных регионах», — прокомментировал назначение руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Анатолий Шведов.



«Я рад присоединиться к команде Райффайзенбанка, которая сейчас занимается объединением лизинговой части бизнеса с банковской. Для меня это серьезный вызов: мне предстоит наладить внутренние процессы таким образом, чтобы команда работала как часы, поднять сервис на принципиально новый уровень и запустить те продукты, которые необходимы корпоративным клиентам», — заявил Александр Бобылев.