Хоум Кредит Банк снизил ставки по вкладам в рублях. «12 месяцев Плюс» открывается под 7,1% (вместо 7,5%), «18 месяцев Плюс» — под 7,5% (ранее — под 8%), «24 месяца Плюс» — под 7,8% (прежде — под 8,3%), а «24 месяца» — под 5,5% годовых (вместо 6,5%). Проценты по депозит

«Кабинет Плюс» (от 1 млн рублей на 12 месяцев) оформляется под 7,2% годовых (прежде — под 7,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены от 1 тыс. рублей для всех депозитов.