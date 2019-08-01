В Государственной Транспортной Лизинговой Компании создана дирекция по цифровому развитию. Об этом сообщили в ГТЛК, уточнив, что заместителем генерального директора по цифровому развитию назначен Алексей Логвинов.

Как следует из релиза, подразделение сформировано с целью участия компании в создании инфраструктуры для цифровой трансформации экономики, в том числе в области транспорта, связи, образования, оказания услуг и иных отраслях. Также дирекция обеспечит развитие лизинга IT- и телеком-оборудования, интеграционных решений, разработку отечественного программного обеспечения, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, поддержку национальной технологической инициативы по производству беспилотных авиационных систем.



«Новые цифровые продукты ГТЛК помогут ускорить внедрение инноваций, в том числе в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», и создать новое бизнес-направление в деятельности компании», — прокомментировал Алексей Логвинов.