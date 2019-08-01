Аналитики «Финама» позитивно оценили отчетность Facebook за II квартал 2019 года.

В инвесткомпании считают, что акции Facebook торгуются ниже справедливой цены (по отношению к конкурентам), и ожидают роста их котировок до 225 долларов. В настоящее время бумаги стоят на NASDAQ чуть выше 194,2 доллара.

«С технической точки зрения остается в силе среднесрочный восходящий тренд, и на данном этапе нет признаков его ослабления», — написала аналитик «Финама» Зарина Саидова