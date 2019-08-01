В период с 1 августа по 31 октября Енисейский Объединенный Банк предлагает открыть вклад «Енисейский» .

Срок депозита – 400 дней. При размещении денежных средств на сумму от 40 тыс. рублей процентная ставка составляет 6,6%, от 400 тыс. рублей – 6,7% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

При досрочном расторжении договора в период с первого по 90-й день проценты начисляются по ставке 1,5%, с 91-го по 399-й день – по ставке 3,5% годовых.