Самые выгодные карты для покупки авиабилетов экономкласса как по России, так и в Европу с использованием миль есть в линейках у банка «Ак Барс», Газпромбанка и Альфа-Банка. Об этом свидетельствуют данные презентации Market Adjustment Research Center (MARC).

Авторы исследования «Лучшие карты с милями» оценили выгоды дебетовых карт с начислением миль для путешествий. Они исходили из того, что «реальная ценность от использования карт для путешествий — не накопленные мили, а сэкономленные средства на покупку билета», и подсчитали, сколько билетов сможет оформить клиент за мили и какие обязательные расходы ему придется понести.

«Мы рассмотрели топ-30 банков и сравнили десятки карт для путешествий по выгоде их использования. Например, кобренды крупнейших авиакомпаний совершенно невыгодны для покупки билетов экономкласса, а для покупки билетов бизнес-класса это лучшие карты на рынке», — говорит эксперт международного исследовательского центра MARC Елена Быкова.

В MARC указывают, что из 30 рассмотренных банков 15 выпускают дебетовые карты для путешествий: Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, «Открытие», Промсвязьбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, «Санкт-Петербург», «Ак Барс», «Русский Стандарт», Тинькофф Банк и «Уралсиб». Всероссийский Банк Развития Регионов также выпускает подобный продукт, но его карта «Вокруг света» вместе с картой Райффайзенбанка «Buy & Fly Rewards» (это карты с программой лояльности Mastercard Rewards) исключены из анализа, так как «в открытом доступе нет информации о стоимости билетов в милях, а сотрудники службы поддержки предоставляют противоречивые данные».

В общей сложности компания проанализировала 45 дебетовых карт Visa и Masterсard с начислением миль (бонусов, бонусных рублей), которые можно обменять на авиабилет. Для расчета рассматривалась покупка билета эконом- и бизнес-класса по маршрутам Москва — Сочи и Москва — Вена (прямой перелет с багажом) на сентябрь 2019 года. Для карт с повышенным начислением миль в категории «путешествия» (оплата авиабилетов, отелей) принимается, что расходы в данной категории составляют 7% от уровня трат по карте.

В MARC выяснили, что банки начисляют до 6 миль за 100 рублей, потраченных по карте.

При этом в исследовании отмечается: практически все банки заявляют, что одна миля равна одному рублю, но для покупки билета по одному и тому же направлению, в зависимости от партнера банка, потребуется разное количество миль, будут различаться таксы и сборы, которые необходимо доплатить рублями, в итоге курс обмена миль при покупке авиабилетов составляет от 20 копеек до рубля за милю.



В таблице ниже расчет для «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний» приведен для билета экономкласса Москва — Сочи, для British Airways — Москва — Лондон, для Lufthansa — Москва — Вена.

Исследователи обращают внимание, что для расчета выгоды по карте необходимо учесть не только заработанные мили, но и расходы (стоимость выпуска и годового обслуживания карты).



По итогам всех подсчетов в компании назвали самые выгодные карты для полетов по России при тратах по карте 70 тыс. рублей в месяц.

Авторы рейтинга поясняют, что для покупки билета экономкласса в Сочи выгоднее всего оформить карты «Ак Барса», Газпромбанка и Альфа-Банка, так как у них самое большое начисление миль и бесплатное обслуживание. За обслуживание карты «Открытия» придется заплатить 3 588 рублей в год, но выгода от использования этой карты все равно будет значительной — 20 427 рублей. Из всех рассмотренных продуктов при тратах 70 тыс. рублей в месяц на билет бизнес-класса в Сочи можно накопить только с использованием карты «Ак Барса» и кобрендов Альфа-Банка, Сбербанка («Аэрофлот») и Тинькофф Банка (S7).



Названные в исследовании самые невыгодные карты для полетов по России (при тратах по карте 70 тыс. рублей в месяц) позволяют накопить на билет, но с «отрицательной выгодой».

При тратах по карте 70 тыс. рублей в месяц невыгодно оформлять премиальные карты шести банков с платным обслуживанием. По этим картам обслуживание стоит от 11 988 до 60 тыс. рублей в год. Самая дорогая в обслуживании карта Альфа-Банка — «Аэрофлот MC WBE», она будет бесплатна для клиентов только при поддержании остатка более 1,5 млн рублей.



Для покупки билета экономкласса в Европу выгоднее всего оформить карты «Ак Барса», Газпромбанка и Альфа-Банка, как и для полетов экономкласса по России, выяснили также исследователи.

Из всех рассмотренных продуктов только с использованием карты «Уралсиб» нельзя накопить за год даже на один билет экономкласса в Европу, указывают в MARC.



При оформлении билета бизнес-класса самые выгодные — карты Альфа-Банка и Сбербанка с «Аэрофлотом», Тинькофф Банка с S7, а также продукт «Ак Барса». С картами остальных банков на полет бизнес-класса за год накопить нельзя.



Перечисляя наименее подходящие карты для полетов в Европу, авторы исследования предупреждают, что при тратах в 70 тыс. рублей в месяц невыгодно оформлять премиальные карты с платным обслуживанием. «Оформив одну из следующих карт, клиент сможет оформить билет за мили, но такое оформление билетов будет для него убыточно. Пользуясь этими картами, клиент заплатит (с учетом годового обслуживания и налогов и сборов) гораздо больше, чем стоимость билета», — заключают эксперты.

В исследовании говорится, что все рассмотренные банки, выпускающие карты для путешествий, предлагают клиентам дебетовые премиальные карты уровня Platinum и выше, за исключением Райффайзенбанка и Россельхозбанка. Согласно выводам MARC, для перелетов бизнес-класса по России самые выгодные – карты Сбербанка, Альфа-Банка и Газпромбанка, в Европу — Сбербанка, Альфа-Банка и Тинькофф Банка. При этом с картой Промсвязьбанка клиент не сможет накопить на билет бизнес-класса по России даже при расходах по карте в 400 тыс. рублей в месяц, а с картами «Уралсиба», Промсвязьбанка, ВТБ и «Ак Барса» нельзя накопить на билет бизнес-класса в Европу даже при расходах по карте 400 тыс. рублей в месяц.

