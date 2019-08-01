Deutsche Bank прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%. Об этом говорится в исследовании банка.

Также отмечается, что среднее значение месячного роста ВВП за второй квартал 2019 года на уровне 0,9% год к году указывает на умеренное улучшение экономики по сравнению с ростом на 0,5% год к году в первом квартале.

По прогнозам банка, уровень инфляции в России на конец 2019 года составит 4,1% год к году, чуть ниже прогнозируемого диапазона ЦБ РФ в 4,2—4,7%.

В Deutsche Bank также видят во втором полугодии риски умеренной эскалации санкций против нового суверенного долга России и строительства Nord Stream 2.

Согласно материалам Банка России, годовой прирост ВВП РФ во II квартале составил 0,5—1%, в III квартале ускорится до 0,8—1,3%.