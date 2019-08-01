Чистая прибыль Tele2 II квартале 2019 года выросла на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,4 млрд рублей. Такие результаты консолидированной финансовой и операционной отчетности приводятся в релизе оператора.



Операционная выручка Tele2 во II квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 12,7% и составила 39,7 млрд рублей.



Показатель EBITDA за отчетный период увеличился на 41,2%, до 15,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом рентабельность EBITDA выросла на 7,9 п. п. и достигла 39,2%.

Квартальный отток абонентов Tele2 составил 7,6%, причем число активных пользователей мобильного Интернета выросло на 52% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

«Второй квартал стал важным периодом для компании: Tele2 расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны. Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России», — говорится в комментарии генерального директора Tele2 Сергея Эмдина.



