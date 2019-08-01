Чистая прибыль МГТС за первые шесть месяцев 2019 года по РСБУ снизилась на 19,4% и составила 9,7 млрд рублей. Такие результаты финансовой и операционной отчетности приводятся в релизе оператора. В компании объясняют снижение показателя единовременными эффектами в прошлом периоде.



Выручка компании осталась практически на уровне аналогичного периода 2018 года (минус 1,5%) и составила 19,153 млрд рублей.



Прибыль от продаж увеличилась на 26,13% до 5,205 млрд рублей.

Доходы от предоставления нерегулируемых государством услуг частным клиентам, в том числе таких, как ШПД, цифровое ТВ и других новых сервисов, достигли 4,789 млрд рублей, показав рост более 24% к аналогичному периоду 2018 года. Доходы от ШПД на массовом рынке выросли на 25%, достигнув 2,924 млрд рублей. Доходы от предоставления услуг мобильной связи по виртуальной модели выросли на 32%, составив 0,838 млрд рублей, при этом их доля достигла 17% в выручке от предоставления нерегулируемых услуг населению по итогам шести месяцев 2019 года.

Прочие доходы составили 7,274 млрд рублей (снижение на 21,2%) за счет уменьшения полученных доходов от участия в других организациях.

Расходы в целом уменьшились на 9% до 13,9 млрд рублей, в том числе за счет повышения эффективности и управления себестоимостью. Управленческие расходы снизились на 13,6% до 1,9 млрд, коммерческие расходы — до 1,3 млрд (снижение на 4,2%), себестоимость сократилась на 8,4% до 10,6 млрд рублей.